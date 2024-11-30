Семейный спортивный фестиваль прошел в Балашихе

В дошкольном отделении «Акварели» школы № 11 в Балашихе прошел финал муниципальных спортивных соревнований «Большая семейная спартакиада». Мероприятие было организовано с целью сохранения традиционных семейных ценностей и продвижения здорового образа жизни среди детей старшего дошкольного возраста.

Спартакиада собрала 30 образовательных учреждений, из которых в финал вышли шесть команд. Участниками стали МАДОУ «Детский сад № 2», МБОУ «Школа № 2», МБОУ «Школа № 3», МБОУ «Школа № 15», МБОУ «Школа № 30» и МБОУ «Гимназия № 9». Финал прошел в формате активных соревнований, где семьи смогли продемонстрировать свои спортивные навыки и командный дух.

Победителем стала команда семьи Тарасовых из школы № 30, которая набрала наибольшее количество баллов. «Это была замечательная возможность для нас не только посоревноваться, но и укрепить семейные узы», — поделилась эмоциями одна из участниц команды.

Организаторы и зрители поздравили финалистов с заслуженной победой и призовыми местами, отметив важность подобных мероприятий для укрепления семейных традиций и активного образа жизни.

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