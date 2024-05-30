Семейный спортивный фестиваль пройдет в Лобне 1 июня

На стадионе «Москвич» 1 июня в городском округе Лобня состоится семейный спортивный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Участие в нем могут принять все желающие семьи. Для регистрации необходимо перейти по ссылке. Команда должна состоять из трех человек.

Главный приз фестиваля — велосипед.

Также гостей праздника ждут веселые задания по футболу, баскетболу, флорболу, настольному теннису, семейная эстафета и другие спортивные развлечения для детей и взрослых.

Фестиваль пройдет на спортивной зоне лобненского лесопарка. Начало мероприятия — в 11:00.

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