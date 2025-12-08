«Семейный» сквер в Клину благоустроят до конца года

Жители шестого микрорайона Клина отметили успешный ход работ по благоустройству «Семейного» сквера. Ранее в районе были только детские площадки, а места для спокойного отдыха взрослых и семей почти не было. Сейчас работы почти завершены, готовность объекта составляет 95%.

Рабочие уже.уложили тротуарную плитку, высадили молодые деревья и кустарники, провели электричество, а также заасфальтировали дорожки. В сквере установили скамейки и столики для игр в шахматы и настольный теннис.

Остались последние работы: установить парковые качели и смонтировать спортивную площадку с прорезиненным покрытием для безопасности. Комплекс разместят под навесом, чтобы защитить его от дождя и солнца, и оснастят брусьями, турниками и тренажерами. В другой части сквера уже подготовили опоры для волейбольной площадки, а сетку установят весной.

Напомним, второй этап благоустройства «Семейного» сквера планируют завершить до конца этой недели.