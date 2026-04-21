Семейный шахматный турнир впервые прошел в Наро-Фоминске

Турнир «Шахматная семья», отлично зарекомендовавший себя в нескольких муниципалитетах Московской области, впервые прошел и в Наро-Фоминске. В лофте арт-пространства «Фабрик» было по-настоящему жарко от бурлящих эмоций и бескомпромиссной борьбы.

На десятках столов шли напряженные шахматные баталии. За первенство на турнире сражались не гроссмейстеры и перворазрядники, а семейные команды из Наро-Фоминского городского округа.

«Главная цель нашего турнира-фестиваля — сплотить родителей с детьми, сделать их ближе. Чтобы родители чаще обращали внимание на своих детей, а дети слушались родителей», — рассказал организатор соревнований Сергей Кравец.

Турнир проводился по правилам «блица»: выделялся семиминутный лимит времени на каждую партию. За доской — ребенок в возрасте до 14 лет и его «старший» товарищ по команде — мама, папа, взрослый брат или сестра. Итоги соревнований подвели как в командном, так и в личном зачете.