Семейный шахматный турнир прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие состоялось в округе впервые и собрало более 50 человек. Состязания провели 19 апреля в арт-пространстве «Фабрик».

Проект «Шахматная семья» уже хорошо зарекомендовал себя в других муниципалитетах. Его цель — объединить родителей и детей через совместное увлечение. Судя по отзывам, это удалось.

Турнир проходил в формате блиц: на партию давали всего семь минут. За доску садился ребенок до 14 лет вместе с мамой, папой или взрослым братом (сестрой). Такая динамика заставляла быстро принимать решения и добавляла эмоций. Итоги подвели в командном и личном зачете.

Заместитель главы округа Светлана Малыхина отметила, что шахматы — это не только спорт, но и наука, искусство и даже творчество. Она пообещала поддержку администрации в развитии этого направления и выразила надежду, что такие встречи станут доброй традицией.