Семейный рыболовный фестиваль прошел в Сергиево-Посадском округе

Мероприятие под названием Azot fishing fest состоялось в лесопарке «Загорское море». Перед началом соревнования для сохранения экологии региона в пруд выпустили более тысячи маленьких карпов и карасей.

После регистрации опытные рыболовы и новички заняли свои места в турнирной зоне. Для наживки использовали червей, опарышей, хлеб и тесто. Пока участники ловили рыбу, остальные гости фестиваля могли поиграть в бадминтон, посетить страйкбольный тир, а также поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах.

Победитель фестиваля поймал 82 рыбы и выиграл в номинации биг-фиш, вытащив окуня размером 15 сантиметров. Улов спортсмена, занявшего второе место, составил 48 рыб, а третий призер наловил 18 штук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.