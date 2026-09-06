Семейный рыболовный фестиваль пройдет в Химках 12 сентября

Традиционное мероприятие «Мама, папа, я — рыболовная семья!» состоится в парке «Два берега». Участников ждут соревнования по ловле рыбы, взвешивание улова и награждение победителей.

Фестиваль проводится в округе с 2016 года. Организатором выступает рыболовный клуб «Химкинские акулята» — детско-подростковое объединение по спортивной рыбалке, где обучают ловле на поплавок, спиннинг, мормышку и фидер.

Руководитель клуба Александр Пилипенко уже десятки лет сам держит удочку и на бесплатной основе занимается с маленькими и взрослыми жителями, передавая им свой опыт.

Впервые в Подмосковье секция по спортивной рыбалке открылась именно в Химках. Для ребят это настоящий спорт с турнирами, медалями, разрядами и званиями. Клуб всегда рад новым участникам и готовит будущих чемпионов России. Пойманную рыбу спортсмены отпускают обратно в воду — это один из принципов клуба.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что фестиваль уже стал доброй традицией для муниципалитета: такие мероприятия объединяют семьи, приобщают детей к спорту и активному отдыху.

На юбилейный фестиваль приглашаются семьи с детьми и все любители рыбной ловли. Сбор состоится в 08:00, начало соревнований в 09:00. Вход свободный.