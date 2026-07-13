Семейный праздник прошел в парке Солнечногорска

Главной площадкой стал павильон за памятником Лермонтову. Здесь для посетителей выступили участники концертной программы «Наши песни», прошла акция «Плетем для СВОих!», работали мастер-классы по изготовлению ромашки — символа праздника, созданию семейного герба, изображений с использованием искусственного интеллекта и росписи по дереву. Гости также познакомились с выставкой работ Константина Юона, приняли участие в семейном лазертаге, воспользовались услугами мастеров аквагрима, посетили ярмарку изделий ручной работы и сделали фотографии в тематической зоне «Россия — семья семей».

У входной группы парка «Набережная Выстрел» для жителей подготовили дополнительные творческие занятия. Там же продолжилась благотворительная акция «Корзина добра».

«Событие стало по-настоящему душевным праздником. Оно было наполнено созидательным творчеством и добрыми делами, вобрав в себя наши ценностные ориентиры и лучшие традиции семейного отдыха», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В общей сложности общеобластная акция «Семья. Лето. Парк» прошла на территории 87 парков Московской области.