Семейный праздник к новому учебному году пройдет в Химках

6 сентября в парке имени Л. Н. Толстого в Химках состоится большой семейный праздник, посвященный Дню знаний. Гостей ждут интерактивные игры, выступления любимых героев и комедийный спектакль «Новые пакости Дамы с крыской».

Праздничная программа начнется в 13:00 с раздачи ярких воздушных шаров на территории парка аттракционов «Сказочный бор». В 14:00 стартует интерактив «Кто прав: учиться или хитрить?», где вместе с рассудительным Знайкой и озорным Незнайкой ребята ответят на главный вопрос «Зачем ходить в школу?», поучаствуют в играх, отгадают загадки и увидят, что знания всегда побеждают хитрость.

Кульминацией праздника станет комедийный спектакль «Новые пакости Дамы с крыской», который начнется в 15:20. Герои окажутся в комичной ситуации, с юмором напомнив детям о правилах поведения.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил: «День знаний в парке „Сказочный бор“ — это отличная возможность для семей провести выходной с пользой и удовольствием. Яркая программа, игры и спектакль помогут детям настроиться на новый учебный год. Приглашаю всех химчан присоединиться к празднику».

Все активности рассчитаны на детей и взрослых, проходят без предварительной записи. Вход на мероприятие свободный. Организаторы приглашают жителей и гостей Химок провести воскресный день в кругу семьи и друзей, наслаждаясь теплой атмосферой осеннего праздника.