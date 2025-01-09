Семейный праздник для временных переселенцев из Курска прошел в Подольске

Волонтеры в Подольске провели праздник «Веселые каникулы» для временных переселенцев из ДНР, ЛНР и Курской области. Малыши приняли участие в игре на логику и эстафете в больших ботинках.
Праздник прошел в пункте временного проживания «Мечта». Специалисты из молодежного центра «Территория будущего» организовали игровую программу с состязаниями на внимание и ловкость. Малыши проверили знания в игре на логику и воображение «Собери квадрат», а также определили лучших в эстафете в гигантских ботинках.
Ранее команда «Витязь-2010» организовала для ребят мастер-класс по футболу. Тренеры показали техники и навык владения мячом. В конце мероприятия все получили памятные сувениры и сладости к Новому году.
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