Семейный праздник для временных переселенцев из Курска прошел в Подольске

Волонтеры в Подольске провели праздник «Веселые каникулы» для временных переселенцев из ДНР, ЛНР и Курской области. Малыши приняли участие в игре на логику и эстафете в больших ботинках.

Праздник прошел в пункте временного проживания «Мечта». Специалисты из молодежного центра «Территория будущего» организовали игровую программу с состязаниями на внимание и ловкость. Малыши проверили знания в игре на логику и воображение «Собери квадрат», а также определили лучших в эстафете в гигантских ботинках.

Ранее команда «Витязь-2010» организовала для ребят мастер-класс по футболу. Тренеры показали техники и навык владения мячом. В конце мероприятия все получили памятные сувениры и сладости к Новому году.