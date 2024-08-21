Семейный мотофестиваль пройдет в Домодедове 23 августа

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ежегодный семейный мотофестиваль Biker Brothers Festival пройдет в пансионате «Бор» в Домодедове 23 августа. На нем пройдут концерты, конкурсы, шоу, выставки и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль направлен на популяризацию семейных ценностей. Его проводят в регионе с 2012 года. В программу включат мероприятия для детей, рок-концерты, выступления известных артистов и блогеров, ярмарку и выставку мототехники, спортивные турниры, конкурсы и шоу. Для гостей организуют фуд-зону с тысячей посадочных мест.

Фестиваль завершится 24 августа. Для женщин и детей вход свободный. Узнать подробнее можно по ссылке.

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