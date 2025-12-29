Семейный мюзикл «Аленький цветочек» представили в Воскресенске

Волшебную постановку в преддверии Нового года показали в Доме культуры поселка Хорлово. Спектакль рассказывает о важности сохранения народных традиций, учит любви и верности.

История основана на русской народной сказке. Постановка заставляет поразмышлять о любви, верности и уважении к культурным корням.

«Это мероприятие стало отличной возможностью для семейного отдыха. Дети с восторгом следили за развитием событий, а взрослые смогли вспомнить о том, как важно сохранять связь с нашим наследием. Время, проведенное вместе, наполнило сердца зрителей теплом и радостью», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.

По мнению организаторов, представленный мюзикл может положить начало новой традиции в округе — традиции семейных мюзиклов, которые вдохновляют и объединяют.