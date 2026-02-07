Семейный квест пройдет в парке Толстого в Химках
В Химках 9 февраля состоится уникальное образовательно-развлекательное мероприятие для всей семьи. В парке Толстого пройдет экологический квест, посвященный тайнам зимней жизни природы.
Программа сочетает познавательную лекцию и практику: участники изучат особенности поведения зимующих птиц и зверей, а затем применят новые знания во время прогулки по парку.
«Мероприятие сочетает в себе прогулку и квест-лекцию. Оно обещает быть увлекательным и интересным не только детям, но и взрослым», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.
Под руководством опытных натуралистов гости научатся читать следы животных на снегу, определять их маршруты и понимать, как обитатели парка переживают холодный сезон. Особое внимание уделят ответственному отношению к природе: участникам подробно расскажут, чем и как правильно подкармливать синиц, снегирей и белок. По ходу маршрута они смогут пополнить парковые кормушки полезными угощениями.
Мероприятие начнется 9 февраля в 15:00 в парке Толстого у выставочного комплекса «Артишок» (сбор участников на Ленинском проспекте). Это отличная возможность весело и с пользой провести зимний день на свежем воздухе, узнать больше о природе родного города и научиться заботиться о его пернатых и пушистых обитателях.