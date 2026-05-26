Семейный книжный фестиваль прошел в Дмитрове

Дмитровский округ на два дня стал центром притяжения любителей литературы. 23 и 24 мая здесь впервые прошел масштабный семейный книжный фестиваль «ПредпоЧтения», объединивший известных писателей, юных дарований, родителей и всех, кто ценит живое общение с книгой и творчеством.

Торжественное открытие началось с яркого парада участников и выступлений местных творческих коллективов.

Главными звездами литературной сцены стали признанные авторы: Александра Маринина — автор цикла детективных романов о Анастасии Каменской, а также Наталья Сухинина, Николай Назаркин, Октавия Колотилина, писатели-фантасты и психолог Наталья Керре. Гости фестиваля смогли не только послушать любимых писателей, но и поучаствовать в живых обсуждениях, получить автографы и лично пообщаться с кумирами.

Особое внимание организаторы уделили юным читателям. Для детей провели серию мастер-классов, где под руководством опытных наставников они развивали свои таланты и создавали собственные литературные произведения. Кульминацией первого дня стало награждение победителей конкурса «Литературная весна», собравшего множество работ от начинающих авторов. Лучшие юные дмитровчане получили дипломы и призы, а их произведения прозвучали со сцены.

Второй день фестиваля, 24 мая, прошел на открытом воздухе в формате литературного пикника. Сцена под открытым небом стала центром театральных постановок: зрители увидели скоморошину от Екатерины Благовещенской и студии «Театралка», философскую историю «Маленького принца» от студии «Колесо» и выступление коллектива «Театральная студия „Маска“». Музыкальное настроение создала программа «Катышева & Ko».

На Литературной аллее прошли встречи с авторами: Юлия Щербинина раскрыла секреты создания книги «Книга как иллюзия», путешественница Марина Бабанская рассказала о тайнах обитателей Сибири, Мария Закрученко представила роман «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной», а Сергей Чекмаев поделился секретами рождения игровых миров из литературы. В Творческом шатре дети и взрослые создавали маленькие шедевры на увлекательных мастер-классах.

Фестиваль «ПредпоЧтения» прошел на одном дыхании, доказав, что книга остается важной частью семейного досуга. Гости выразили надежду, что такие книжные встречи под открытым небом станут доброй традицией Дмитровского округа. Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул: «Такой интерес жителей к новому для нас формату говорит о главном: люди хотят проводить время с семьями содержательно и с душой. Мы всегда готовы поддерживать проекты, которые получают живой отклик у дмитровчан».