Семейный киноконцерт впервые прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске

На шахматной площадке парка усадьбы «Кривякино» впервые провели семейный киноконцерт. Более 20 музыкальных образов представили зрителям родители с детьми из Воскресенска.

Киноконцерт организовали представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодежного центра «Олимпиец», а также активные жители округа. Известные произведения из старых и современных фильмов и мульфильмов исполнили семьи Воскресенска.

«Зрители смогли увидеть порядка 20 музыкальных образов, среди которых были и Моя прекрасная леди, и Красная Шапочка, и даже банда разбойников из м/ф „Бременские музыканты“. Особенно трогательным было выступление семьи Голузовых: двухлетняя Варвара стала самой юной участницей концерта», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко.

Кроме того, участники демонстрировали владение музыкальными инструментами, знание языков. Отметим, что мероприятие прошло в рамках партийного проекта партии «Крепкая семья».

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