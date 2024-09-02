Семейный киноконцерт впервые прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

На шахматной площадке парка усадьбы «Кривякино» впервые провели семейный киноконцерт. Более 20 музыкальных образов представили зрителям родители с детьми из Воскресенска.

Киноконцерт организовали представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодежного центра «Олимпиец», а также активные жители округа. Известные произведения из старых и современных фильмов и мульфильмов исполнили семьи Воскресенска.

«Зрители смогли увидеть порядка 20 музыкальных образов, среди которых были и Моя прекрасная леди, и Красная Шапочка, и даже банда разбойников из м/ф „Бременские музыканты“. Особенно трогательным было выступление семьи Голузовых: двухлетняя Варвара стала самой юной участницей концерта», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко.

Кроме того, участники демонстрировали владение музыкальными инструментами, знание языков. Отметим, что мероприятие прошло в рамках партийного проекта партии «Крепкая семья».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте