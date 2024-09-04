Семейный фестиваль сбережений и инвестиций пройдет в Солнечногорске 7 сентября

Федеральный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций стартует в Солнечногорске 7 сентября. Подробнее рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Участников ждут интеллектуальные соревнования, квизы и брейн-ринг, им понадобятся знания по финансовой грамотности. Команды будут учиться сохранять, защищать и преумножать семейный и личный бюджет.

Участвовать в фестивале будут семьи, которые победили в отборочном региональном туре.

Победители получат призы и подарки, а также отправятся на экскурсии по объектам финансовой системы России. В том числе они посетят экспозицию «Военные деньги» в музее Финансового университета.

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