Семейный фестиваль с фермерской ярмаркой и концертом пройдет в Истре

В Гефсиманском саду Новоиерусалимского монастыря пройдет семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль будет длиться два дня — 6 и 7 июля. В программе чествование супружеских пар, проживших вместе более 50 лет, и многодетных семей. На сцене выступят подмосковные коллективы народной музыки, а также оркестр «Гусляры России», ансамбль «Садко» и оркестр солистов «Русские узоры».

На фермерской ярмарке можно будет попробовать и приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам.

На фестивале будет работать зона с блюдами русской кухни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».