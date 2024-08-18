Семейный фестиваль «Родные-любимые» прошел в Лосино-Петровском
Фестиваль «Родные-любимые» прошел в Лосино-Петровском городском округе. Организаторы подготовили праздничную программу в парке поселка Свердловского.
Фестиваль «Родные-любимые» — это подведение итогов Года семьи. В мероприятии приняли участие представители администрации, члены общественных организаций, «Движения первых», родители с детьми, а также депутаты городского округа.
На конференции «Семья в процессе социальных отношений» наградили самых активных участников проекта «Семейные ценности как основа национальной культуры».
«Я считаю, что это прекрасный формат. Мы проводим уже не первую встречу. Хорошо, что объявлен Год семьи. Спасибо Владимиру Путину, потому что каждый житель должен обратить внимание на наши семьи», — сказала председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод.
Большую программу организовали в парке поселка Свердловского. Гости и жители городского округа узнали, как посадить растения, приняли участие в играх и эстафетах. Интеллектуалы разгадали кроссворд на тему семьи. Каждый желающий смог оставить послание своим близким. Фестиваль завершился концертом, где выступили творческие коллективы Лосино-Петровского.
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