Семейный фестиваль «Родные-любимые» прошел в Лосино-Петровском

Фестиваль «Родные-любимые» — это подведение итогов Года семьи. В мероприятии приняли участие представители администрации, члены общественных организаций, «Движения первых», родители с детьми, а также депутаты городского округа.

На конференции «Семья в процессе социальных отношений» наградили самых активных участников проекта «Семейные ценности как основа национальной культуры».

«Я считаю, что это прекрасный формат. Мы проводим уже не первую встречу. Хорошо, что объявлен Год семьи. Спасибо Владимиру Путину, потому что каждый житель должен обратить внимание на наши семьи», — сказала председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод.