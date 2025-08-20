Семейный фестиваль «Родные, любимые!» прошел в Солнечногорске

Семейный фестиваль «Родные, любимые!» состоялся в усадьбе Василия Никитича Татищева в деревне Болдино. Более 220 детей с ограниченными возможностями и из семей участников Специальной военной операции стали главными гостями праздника.

Было организовано более 20 тематических локаций, таких как: передвижная экспозиция поисковых отрядов о Великой Отечественной войне, фотовыставка «Герои нашего времени» от Ассоциации Ветеранов СВО Московской области, площадка «Маленькие герои» по мотивам русских сказок и многое другое. Любой желающий мог поддержать военных, написав письмо на акции «Письмо защитнику Отечества» или забрать питомца из приюта «Дарящие надежду».

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк открыл мероприятие торжественной речью. Он поделился историей усадьбы Болдино и рассказал о ее реставрации, проводимой РВИО.

Крупнейшие труды Василия Никитича Татищева «История Российская» и «Собрание законов древних русских», а также другие публицистические и научные сочинения были созданы им именно здесь. Аллея роз, которую высадили участники фестиваля и почетные гости, стала символом возрождения усадьбы и преемственности поколений.

«Усадьба Татищева словно стала мостом между эпохами. Мы посадили здесь аллею роз как символ того, что добро и память передаются из поколения в поколение. Уверен, через годы эти розы будут цвести так же ярко, как сегодня светились глаза наших детей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Экскурсия по «Аллее правителей России» также стала одним из мероприятий для участников. Ее открыли еще в 2017 году в Петровергикском переулке в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества. Зураб Церетели создал скульптурную композицию из 43 бюстов правителей России, от Рюрика до Ельцина. Аллея обрела место в усадьбе Болдино.