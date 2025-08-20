Семейный фестиваль «Родные, любимые!» прошел в Солнечногорске
Семейный фестиваль «Родные, любимые!» состоялся в усадьбе Василия Никитича Татищева в деревне Болдино. Более 220 детей с ограниченными возможностями и из семей участников Специальной военной операции стали главными гостями праздника.
Было организовано более 20 тематических локаций, таких как: передвижная экспозиция поисковых отрядов о Великой Отечественной войне, фотовыставка «Герои нашего времени» от Ассоциации Ветеранов СВО Московской области, площадка «Маленькие герои» по мотивам русских сказок и многое другое. Любой желающий мог поддержать военных, написав письмо на акции «Письмо защитнику Отечества» или забрать питомца из приюта «Дарящие надежду».
Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк открыл мероприятие торжественной речью. Он поделился историей усадьбы Болдино и рассказал о ее реставрации, проводимой РВИО.
Крупнейшие труды Василия Никитича Татищева «История Российская» и «Собрание законов древних русских», а также другие публицистические и научные сочинения были созданы им именно здесь. Аллея роз, которую высадили участники фестиваля и почетные гости, стала символом возрождения усадьбы и преемственности поколений.
«Усадьба Татищева словно стала мостом между эпохами. Мы посадили здесь аллею роз как символ того, что добро и память передаются из поколения в поколение. Уверен, через годы эти розы будут цвести так же ярко, как сегодня светились глаза наших детей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Экскурсия по «Аллее правителей России» также стала одним из мероприятий для участников. Ее открыли еще в 2017 году в Петровергикском переулке в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества. Зураб Церетели создал скульптурную композицию из 43 бюстов правителей России, от Рюрика до Ельцина. Аллея обрела место в усадьбе Болдино.
«Проводя фестиваль, мы хотели, чтобы дети приобщались к нашим традиционным национальным ценностям, чтобы они увидели параллель, которая тянется от подвигов наших предков, в годы Великой Отечественной войны и до Героев сегодняшнего дня, которые защищают рубежи нашей Родины и осваивают национальные интересы. Очень важно прививать молодому поколению правильное восприятие прошедших и нынешних событий, любовь к родной стране, её людям и достижениям», — отметил начальник Окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.
Завершала фестиваль акция «Мой флаг. Моя гордость». В ней участники праздника развернули большой государственный флаг. Событие организовано в преддверии Дня флага России.
Главными организаторами праздника стали: РВИО, Минсоцразвития МО, администрация городского округа Солнечногорск, Ассоциация ветеранов СВО Московской области, местное отделение ВОРДИ, Движение первых, «Молодая гвардия Единой России», «Волонтеры Подмосковья» и клуб «Активное долголетие».
Организаторы намерены проводить фестиваль «Родные, любимые!» каждый год.