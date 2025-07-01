Семейный фестиваль «Рябинушка» пройдет 4 и 5 июля в Коломне

На Соборной площади в Коломне 4 и 5 июля состоится Семейный фестиваль «Рябинушка». Среди активностей заявлены аттракционы, ремесленные мастер-классы, выступления творческих объединений и концерт с участием фольклорного проекта Zventa Sventana, сообщили в Минкульте МО.

Радовать гостей приедут вокальные, инструментальные и хореографические коллективы Коломны. Например, ансамбль русской песни «Коломенские Зори», балетная студия «Грация», хореографический коллектив «Сударушка» и многие другие.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по плетению кос и венков, изготовлению свечей из вощины, созданию богородской игрушки и так далее.

В ведомстве напомнили, что мероприятие направлено на поддержку семейных ценностей, национальных традиций и российской культуры. Ежегодно на «Рябинушке» награждают выдающиеся семьи региона. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы на событии отметят многодетных, близкие которых защищают Родину.

Фестиваль будет работать для жителей и гостей Московской области в пятницу и субботу с 11:00 до 17:00.