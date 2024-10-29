Семейный фестиваль прошел во Внуковской школе в Дмитрове

Первая встреча в рамках традиционного фестиваля «Семья года» прошла во Внуковской школе в Дмитрове. На ней дети выступили вместе со своими родителями.

Фестиваль проводят в этой школе более 20 лет. Первая встреча всегда ознакомительная. В этот день творческие номера представили учащиеся дошкольного отделения «Вишенка» и ребята из 1–9 классов с их семьями.

«С сентября по конец апреля в рамках фестиваля „Семья года“ дети вместе со своими родителями демонстрируют разнообразные навыки и умения. Мероприятие проходит в четыре этапа. Многие семьи участвуют в фестивале впервые, а некоторые приходят на него уже не в первый раз. Отличительная черта фестиваля — особая атмосфера дружелюбия, которая делает его любимым как для детей, так и для взрослых», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

На мероприятии семьи рассказали о своей жизни: увлечениях, путешествиях, буднях, а также поделились секретами семейного счастья. Отметим, что в событии поучаствовали классные руководители и учителя школы.

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