Семейный фестиваль прошел в поселке Свердловский в Лосино-Петровском округе

В парке культуры и отдыха рабочего поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский состоялся фестиваль, посвященный сохранению традиционных семейных ценностей в рамках Года семьи. Мероприятие собрало жителей и гостей округа, став платформой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с семьей и обществом.

Для гостей мероприятия организовали мастер-классы, развлекательные и творческие активности, а также концертную программу от муниципальных учреждений городского округа. Фестиваль стал ярким событием, способствующим укреплению семейных традиций и сплочению общества.

Фестиваль открыло пленарное заседание «СоцЧас», в котором приняли участие ключевые спикеры: заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец, председатель Совета депутатов Татьяна Голод, Руководитель Регионального отделения Московской области «Союз отцов» Андрей Давыдов, Председатель отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Екатерина Самардак, Директор АНО центра поддержки многодетных семей «Мы рядом!» Елена Никифорова и Председатель совета ветеранов Людмила Жарова.

На фестивале также присутствовали участники проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие», представители депутатского корпуса и победители международной научно-практической конференции «Семья в процессе социальных отношений» 2024 года — Богданчикова Александра и Пушнина Алиса, которые представили свои доклады.

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