Семейный фестиваль прошел в Павловском Посаде

Организаторы — центр развития и поддержки семьи «Росток», администрация округа и Фонд президентских грантов — подготовили для гостей насыщенную программу. Взрослые и дети участвовали в разнообразных мастер-классах, концерте, спортивных и интеллектуальных играх. На фестивале были обустроены яркие фотозоны, работали ремесленные ярмарки и военно-патриотические выставки. Семьи попробовали блюда полевой кухни и огромный торт-мороженое, а также повеселились вместе с ростовыми куклами.

Участники мероприятия не только развлекались, но и делали добрые дела. Центр развития и поддержки семьи организовал благотворительную акцию «Росток надежды». Все неравнодушные жители Павловского Посада собирали посылки для бойцов специальной военной операции, для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для тех, кто особо нуждается во внимании и поддержке.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поблагодарил организаторов праздника, депутата Московской областной думы Линару Самединову, волонтеров и всех, кто сделал этот день особенным. «Часть всего хорошего, что мы получили на фестивале, отправится к тем, кто не смог быть с нами, но обязательно почувствует тепло нашей заботы. Именно такие праздники делают сильнее каждую семью и весь наш округ», — подчеркнул руководитель муниципалитета.