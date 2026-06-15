Семейный фестиваль прошел в Павловском Посаде

13 июня в городском парке состоялось ежегодное мероприятие «7яФест». Праздник объединил детей, родителей, бабушек и дедушек, друзей и соседей — всего более шести тысяч гостей.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов принял участие в открытии фестиваля. Он отметил, что «7яФест» — это не просто концертная программа, мастер-классы, игры, розыгрыши и развлечения. Это день о самом главном: о семье, заботе, уважении к старшим, любви к детям и крепких традициях, на которых держится округ. Он поблагодарил Центр развития и поддержки семьи «Росток», партнеров, волонтеров и всех, кто вложил силы в организацию. Благодаря им городской парк стал большой семейной площадкой, где каждому нашлось занятие по душе.

Особая благодарность прозвучала в адрес семей Павлово-Посадского округа. Именно они создают основу общества, воспитывают новое поколение, сохраняют традиции и делают округ добрее, сильнее и дружнее.

Сергей Балашов выразил надежду, что таких светлых, объединяющих событий в округе будет как можно больше. Семья — это то, с чего начинается любовь к дому, к городу и к своей малой родине.