Семейный фестиваль прошел в парке «Городок» в Рузе

В парке культуры и отдыха «Городок» в Рузе состоялся региональный фестиваль «Живи 7Я». На празднике прошли парад семей, состязания ГТО и кулинарные соревнования.

Участниками фестиваля стали семьи из Подмосковья. В их числе Соколовы из Рузы, отметившие 15-летие совместной жизни. Супруги вместе со своими четырьмя детьми уже в третий раз принимают участие в фестивале «Живи 7Я».

Они вместе с другими конкурсантами из Москвы, девяти городских округов Подмосковья и новых регионов России приняли участие в параде семей. Его сопровождали колокольный перезвон и молитвы в честь святых Петра и Февронии.

«Главная фишка этого фестиваля в том, что разные семьи из разных городских округов объединяются, делятся какими-то своими рецептами», — отметил директор Объединенной дирекции парков Рузского городского округа Фарход Акбаров.