Семейный фестиваль прошел в Химках

В Химках состоялся большой семейный фестиваль «Ураган звука». Все активности были бесплатными.

Организаторы подготовили насыщенную программу: на сцене выступили рок-группы «Люпины», Inozemtseva Band, «Тэйши», «Н.3» и детская группа из лагеря «Мыс рока». Для гостей также работали модный показ, школа битбокса, выступление барабанщика, ханг-музыка, шоу чирлидинга и магическое шоу. Юные посетители участвовали в химических опытах, собирали макет самолета, изучали китайский и английский языки, соревновались на трехметровом треке и посещали творческие мастерские.

«Фестиваль объединил семьи и стал настоящим праздником творчества и спорта. Такие события дарят жителям яркие эмоции и показывают, что в Химках есть пространство для развития самых разных талантов — от музыки до науки», — отметил лидер Движения общественной поддержки Химок Денис Беляев.

Фестиваль стал одним из самых ярких событий этого лета. Гости окунулись в атмосферу большого праздника, музыки, творчества и новых открытий.