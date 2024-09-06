Семейный фестиваль прошел ко Дню города в Павловском Посаде

Павловский Посад отметил юбилей: округу исполнилось 180 лет. К празднику организовали семейный фестиваль с концертами и мастер-классами.

Фестиваль устроили учреждения дополнительного образования. Гостей мероприятия учили английском языку, программированию роботов и написанию картин.

На главной сцене выступили государственный оркестр «Гусляры России». Коллектив не имеет аналогов в мире, ведь только здесь можно встретить все разновидности гуслей.

Местные артисты дали концерт в поддержку участников специальной военной операции. Здесь же на празднике был организован сбор помощи жителям Курской области.

«Идут павловопосадцы, несут вещи, продукты, которые обязательно доедут в единый центр сбора помощи Курску и потом будут отправлены в пострадавший регион», — сказала депутат Павлово-Посадского городского округа Марина Спирина.

Программа по случаю дня города была организованна масштабная: фотозоны, ярмарки, мастер-классы. В конце вечера выступили хедлайнеры — Стас Пьеха и группа «Винтаж».

«Невероятный праздник! Спасибо, что доверили мне быть сегодня вместе с вами, для меня это большая честь. Мне кажется, мы зажгли по полной, как умеем», — поделилась солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

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