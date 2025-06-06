Семейный фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха в Жуковском 8 июня

В парке культуры и отдыха в Жуковском 8 июня в 12:00 пройдет «Семейный фестиваль на газоне», который организует «Движение первых». Гости мероприятия увидят шоу и выступления артистов, побывают на творческих мастер-классах и познавательных лекциях.

Для посетителей парка культуры и отдыха в Жуковском подготовят различные интерактивные площадки и активности. Взрослые и дети поучаствуют в розыгрышах, посмотрят зрелищные шоу и сценические выступления. Гости парка смогут погрузиться в мир виртуальной реальности и робототехники. Юные жители Жуковского смогут поучаствовать в подвижных играх, познакомиться с четвероногими и получить красивый рисунок на теле от художника по аквагриму.

Чтобы попасть на фестиваль, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Семейный фестиваль на газоне» помогает развитию крепких семейных и дружественных отношений, а также реализации творческого потенциала и активного образа жизни.

Возрастное ограничение 6+