Семейный фестиваль пройдет в Одинцовском парке 15 августа

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Традиционный фестиваль «Семья. Лето. Парк» состоится в одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 15 августа. Программа начнется с благотворительного забега «Круг добра» на 600 метров.

Все собранные средства будут направлены на помощь детям с инвалидностью, подопечным общероссийской общественной организации «Мир детям».

Для участия в забеге необходима регистрация по телефону +7 929 619-98-59 или на месте старта с 11:00 до 12:30. Количество участников ограничено.

Помимо забега, гостей фестиваля ждут лекторий, йога и телесные практики, спортивная гимнастика, зона здоровья и релакса. Организаторы подготовили аквагрим, маркет, лотерею, мастер-классы для детей и взрослых, цирковое шоу, дефиле, семейные старты и общий хоровод.

Вход на фестиваль в Одинцовском парке свободный. Возрастное ограничение составляет 6+.