«Семейный фестиваль на Теребенке» пройдет в Чехове 17 мая

Мероприятие состоится в рамках подготовки заявки на всероссийский конкурс по благоустройству окружающей среды. Жители и гости Чехова смогут приятно провести время в кругу семьи на свежем воздухе.

Участников фестиваля ждет концерт от талантливых семей из Чехова, подвижная и творческая игра «Семейные забавы», различные мастер-классы по фотографии, танцам, а также по декоративно-прикладному искусству. Кроме того, программа фестиваля будет дополняться событиями от сообщества галереи «Че» и других учреждений культуры города.

Инициаторами фестиваля стали основатель галереи «Че» и руководитель художественной студии «Индиго» Елена Милейко, а также председатель отделения Союза женщин России в Чехове Екатерина Голяк.

Семейный фестиваль пройдет 17 мая с 12:00 до 14:00 на участке набережной Теребенки — около пруда на улице Дружба.