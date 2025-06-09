«Семейный фестиваль на газоне» прошел в Жуковском

В парке культуры и отдыха города Жуковский 8 июня состоялся «Семейный фестиваль на газоне», организованный «Движением первых». Мероприятие собрало жителей и гостей города на насыщенную культурную программу.

На сцене выступили творческие коллективы, кавер-группы и ансамбли вузов Подмосковья. Гости фестиваля стали участниками флешмоба и барабанного шоу от организаторов.

Для всех желающих были организованы мастер-классы и интерактивные площадки. Российский Красный Крест провел занятия по оказанию первой помощи, Государственный университет просвещения — игры и творческие мастер-классы для всей семьи. Центр детского творчества подготовил занятия по робототехнике, росписи тарелок, созданию композиций из воздушного пластилина и других творческих направлений.

Благотворительный фонд «Семья» представил аквагрим и настольные игры, а проект «Удобный город» — VR-станцию, роспись летних панам и мастер-класс по созданию наклеек.