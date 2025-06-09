«Семейный фестиваль на газоне» прошел в Жуковском

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

В парке культуры и отдыха города Жуковский 8 июня состоялся «Семейный фестиваль на газоне», организованный «Движением первых». Мероприятие собрало жителей и гостей города на насыщенную культурную программу.

На сцене выступили творческие коллективы, кавер-группы и ансамбли вузов Подмосковья. Гости фестиваля стали участниками флешмоба и барабанного шоу от организаторов.

Для всех желающих были организованы мастер-классы и интерактивные площадки. Российский Красный Крест провел занятия по оказанию первой помощи, Государственный университет просвещения — игры и творческие мастер-классы для всей семьи. Центр детского творчества подготовил занятия по робототехнике, росписи тарелок, созданию композиций из воздушного пластилина и других творческих направлений.

Благотворительный фонд «Семья» представил аквагрим и настольные игры, а проект «Удобный город» — VR-станцию, роспись летних панам и мастер-класс по созданию наклеек.

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Кроме того, гости фестиваля смогли пройти полосу препятствий, принять участие в водных боях, ознакомиться с работой пожарной машины от МЧС и познакомиться с четвероногими спасателями.

«Семейный фестиваль на газоне» стал ярким событием, объединившим активный отдых, творчество и полезные знания для всей семьи.

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