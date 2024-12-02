Семейный фестиваль для активистов «Движения Первых» прошел в Чехове
В городском округе Чехов состоялся семейный форум «Родные — любимые». В нем приняли участие юные активисты муниципалитета и их родители.
По словам председателя Совета Первых городского округа Чехов Ярослава Меркулова, форум «Родные — любимые» организуют для семейного сообщества «Движения Первых».
«Проводится он по четырем точкам: южное направление, северное, западное и восточное. Чехов у нас представляет южное Подмосковье, мы планируем, что приедут около 100 семей со всего южного Подмосковья из разных городов», — добавил он.
На мероприятии семьи знакомятся друг с другом, проводят увлекательно и с пользой выходные.
«Сегодня их ждет торжественная часть, где наградят семьи с родителями активных ребят. После они посетят четыре станции: волонтерская, туристическая, спортивная и патриотическая. Там пройдут различные испытания. После чего их ждет торжественная часть, а затем выберут команды победителей», — поделился Ярослав Меркулов.
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина приехала на мероприятие вместе с мужем и детьми.
«Сегодня обещают нам, что будет несколько станций, очень хотелось бы посмотреть станцию „Спортивную“, увидеть ребят, которые занимаются гандболом, мы очень много про них слышали, хотелось бы показать своим детям», — рассказала она.
По словам начальника управления образования администрации городского округа Чехов Ирины Заболотневой, в этом году много мероприятий проводили в рамках Года Семьи и форум с активистами «Движения Первых» — не исключение.
«Администрация городского округа Чехов поддерживает местное отделение „Движение Первых“, благодаря чему оно занимает лидирующие места», — добавила она.
В Чехове организация насчитывает уже несколько тысяч активистов.
«„Движение первых“ в городском округе Чехов существует второй год. Местное отделение образовалось 1 сентября 2023 года. Сейчас у нас активистов более 10 тысяч по муниципалитету», — подчеркнула модератор мероприятия Светлана Чуйко.
Отметим, что с каждым годом количество участников организации в регионе только растет, все больше семей приезжают на подобные мероприятия.
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