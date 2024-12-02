Семейный фестиваль для активистов «Движения Первых» прошел в Чехове

В городском округе Чехов состоялся семейный форум «Родные — любимые». В нем приняли участие юные активисты муниципалитета и их родители.

По словам председателя Совета Первых городского округа Чехов Ярослава Меркулова, форум «Родные — любимые» организуют для семейного сообщества «Движения Первых».

«Проводится он по четырем точкам: южное направление, северное, западное и восточное. Чехов у нас представляет южное Подмосковье, мы планируем, что приедут около 100 семей со всего южного Подмосковья из разных городов», — добавил он.

На мероприятии семьи знакомятся друг с другом, проводят увлекательно и с пользой выходные.

«Сегодня их ждет торжественная часть, где наградят семьи с родителями активных ребят. После они посетят четыре станции: волонтерская, туристическая, спортивная и патриотическая. Там пройдут различные испытания. После чего их ждет торжественная часть, а затем выберут команды победителей», — поделился Ярослав Меркулов.

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина приехала на мероприятие вместе с мужем и детьми.

«Сегодня обещают нам, что будет несколько станций, очень хотелось бы посмотреть станцию „Спортивную“, увидеть ребят, которые занимаются гандболом, мы очень много про них слышали, хотелось бы показать своим детям», — рассказала она.

По словам начальника управления образования администрации городского округа Чехов Ирины Заболотневой, в этом году много мероприятий проводили в рамках Года Семьи и форум с активистами «Движения Первых» — не исключение.

«Администрация городского округа Чехов поддерживает местное отделение „Движение Первых“, благодаря чему оно занимает лидирующие места», — добавила она.