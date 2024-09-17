Семейный фестиваль «Битва фамилий» прошел ко Дню города в Шатуре
В Шатуре отметили День города. Для гостей подготовили концерт, гастрономический фестиваль и конкурс семей «Битва фамилий».
Десятки мероприятий прошли ко Дню города в Шатуре. На Бульваре Мира выступали фолк-группы. Артисты соединили народные мотивы и современный звук.
«В нашем репертуаре есть песня „Не будите молоду“ 1840 года, а поем ее в XXI веке. Мы черпаем вдохновение из фолка нашей истории, но делаем что-то свое и в современном ключе», — поделились Юлия и Александр Скалины из фолк-группы «Кладовая солнца».
На сцене парка имени Гагарина прошел семейный конкурс «Битва фамилий». Три команды выступили в финале. Они прошли интеллектуальные и творческие испытания. Родители и дети показали насколько хорошо они знают друг друга и умеют работать в команде. Победили Андрей и Александра Дмитровы, которые живут вместе 14 лет. Они воспитывают трех дочерей и планируют отправиться в путешествие. Им подарили поездку в Санкт-Петербург.
«Мы хотели посетить Питер, потому что это была наша мечта. Хотим сходить на Дворцовую площадь, в Зимний дворец, крейсер Аврора посмотреть, походить по крышам и увидеть разводные мосты ночью», — рассказали победители конкурса «Битва фамилий» семья Дмитриевых.
На День города организовали площадку помощи участникам специальной военной операции. Волонтеры учили посетителей плести маскировочные сети и здесь же собирали груз для отправки. Жители написали бойцам слова поддержки. Для этого организаторы подготовили открытки с видами Шатуры.
Отметим, праздник прошел на трех площадках. В Рошале угощали посетителей на гастрономическом фестивале «Вкусные традиции». Гости ели лагман, уху, пироги и десерты. Семья Фроловых представила главное блюдо — манты с мясной и овощной начинкой.
«Мясные — это классические: свинина, говядина, а овощные — там идет тыква, картошка, капуста и лук. Это рецепты моей бабушки. Она жила в Казахстане, свое детство и я провела там», — рассказала участница фестиваля «Вкусные традиции» Елена Фролова.
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