Семейный фестиваль «Битва фамилий» прошел ко Дню города в Шатуре

В Шатуре отметили День города. Для гостей подготовили концерт, гастрономический фестиваль и конкурс семей «Битва фамилий».

Десятки мероприятий прошли ко Дню города в Шатуре. На Бульваре Мира выступали фолк-группы. Артисты соединили народные мотивы и современный звук.

«В нашем репертуаре есть песня „Не будите молоду“ 1840 года, а поем ее в XXI веке. Мы черпаем вдохновение из фолка нашей истории, но делаем что-то свое и в современном ключе», — поделились Юлия и Александр Скалины из фолк-группы «Кладовая солнца».

На сцене парка имени Гагарина прошел семейный конкурс «Битва фамилий». Три команды выступили в финале. Они прошли интеллектуальные и творческие испытания. Родители и дети показали насколько хорошо они знают друг друга и умеют работать в команде. Победили Андрей и Александра Дмитровы, которые живут вместе 14 лет. Они воспитывают трех дочерей и планируют отправиться в путешествие. Им подарили поездку в Санкт-Петербург.

«Мы хотели посетить Питер, потому что это была наша мечта. Хотим сходить на Дворцовую площадь, в Зимний дворец, крейсер Аврора посмотреть, походить по крышам и увидеть разводные мосты ночью», — рассказали победители конкурса «Битва фамилий» семья Дмитриевых.