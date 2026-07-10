Семейный экоконкурс начался в Химках

В Химках стартовал конкурс «Наша семейная экопривычка». Организаторы добавили новую активность: участники могут присылать фото и видео о том, как их семьи сдают старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные вещи на площадку «Мегабак».

Прием работ продолжается до 14 июля. Семьи делятся примерами заботы о природе в повседневной жизни. Организаторы надеются, что новые работы вдохновят жителей Подмосковья, которые только начинают вырабатывать экологичные привычки.

К участию принимаются материалы о любой полезной семейной рутине: прогулки на велосипеде или самокате вместо поездок на автомобиле, посадка деревьев, сдача макулатуры, раздельный сбор отходов дома, передача вещей и техники через «Мегабак».

Чтобы участвовать, достаточно сделать фото или короткое видео о семейной экопривычке и отправить материал на почту press@ecowm.ru. Подарки получат все участники, а самые яркие работы будут отмечены стильными призами от экологической компании.

Организаторы напоминают, что менять планету к лучшему можно каждый день — по дороге в магазин, на прогулке с детьми, во время велопоездки или при сортировке отходов дома. Именно из таких поступков складывается большая экологическая культура.