Семейные выходные с активной программой пройдут в парке в Можайске

Пресс-служба администрации м. о. Можайский

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Можайский

Можайский парк «Ривьера» приглашает семьи на насыщенные активные выходные 3 и 4 февраля. Гостей ждет программа, которая плавно переходит от спортивных эстафет и квестов к творческим мастер-классам и интеллектуальным викторинам.

Каждый день в парке выстроен как целостное путешествие, которое начинается с подвижных игр и завершается творческими и интеллектуальными открытиями. Организаторы предусмотрели активный и познавательный отдых для гостей всех возрастов.

Программа на субботу, 3 февраля:

12:00 — Веселые «Зимние эстафеты» для детей на центральной площади верхней части парка.

12:25 — Энергичная анимационная программа «Ледяные забавы».

12:55 — «Умная викторина» «Зимние тайны» с творческим мастер-классом в мастерской парка.

Программа на воскресенье, 4 февраля:

14:00 — Спортивная программа «Энергия в движении».

14:25 — Познавательный квест «Следопыты в снегу».

14:55 — Творческий мастер-класс «Искусство творчества», где можно будет сделать поделку своими руками.