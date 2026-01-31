Семейные выходные с активной программой пройдут в парке в Можайске
Можайский парк «Ривьера» приглашает семьи на насыщенные активные выходные 3 и 4 февраля. Гостей ждет программа, которая плавно переходит от спортивных эстафет и квестов к творческим мастер-классам и интеллектуальным викторинам.
Каждый день в парке выстроен как целостное путешествие, которое начинается с подвижных игр и завершается творческими и интеллектуальными открытиями. Организаторы предусмотрели активный и познавательный отдых для гостей всех возрастов.
Программа на субботу, 3 февраля:
12:00 — Веселые «Зимние эстафеты» для детей на центральной площади верхней части парка.
12:25 — Энергичная анимационная программа «Ледяные забавы».
12:55 — «Умная викторина» «Зимние тайны» с творческим мастер-классом в мастерской парка.
Программа на воскресенье, 4 февраля:
14:00 — Спортивная программа «Энергия в движении».
14:25 — Познавательный квест «Следопыты в снегу».
14:55 — Творческий мастер-класс «Искусство творчества», где можно будет сделать поделку своими руками.