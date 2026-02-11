Семейные выходные пройдут в парке Дмитрова

В Дмитровском муниципальном округе продолжают традицию активного семейного отдыха на свежем воздухе. Парк «Сосновый бор» приглашает гостей на развлекательную программу 14 и 15 февраля.

Каждые выходные коллективы местных учреждений культуры готовят для посетителей интерактивные площадки. Для гостей организуют творческие занятия, спортивные игры и интеллектуальные состязания. Программу составляют так, чтобы интересно было и детям, и взрослым.

В субботу и воскресенье в парке пройдут семейные игры, командный квиз на эрудицию, театральная постановка и мастер-класс по созданию сувениров.

«Приглашаю провести зимние выходные в „Сосновом бору“ всей семьей. Это возможность отдохнуть на природе, пообщаться с соседями и найти новых друзей», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Вход свободный.