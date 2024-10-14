Семейные соревнования прошли во Дворце спорта «Импульс» в Протвине

Во Дворце спорта «Импульс» прошли веселые соревнования «Семейка ЗОЖ». Мероприятие состоялось в рамках ежегодной акции «Go pro за здоровый образ жизни».

В соревнованиях приняли участие восемь семей из лицея и гимназии в Протвине.

Команды поприветствовала первый заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.

Участники сделали разминку и приступили к состязаниям. Оценивали соревнования начальник управления по работе с молодежью Алеся Неевина, чемпион мира по боксу, депутат Федор Чудинов, заместитель председателя комитета по образованию Серпухова Татьяна Трифаненко, генеральные директора «САНОСФЕРА» Олег и Фиалка Архиповы, депутат и директор Центра по профориентации Надежда Еремина.

Все получили грамоты и призы.

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