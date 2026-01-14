Семейные мероприятия пройдут в парке Дмитрова в выходные

В парке «Сосновый бор» в Дмитрове с 16 по 18 января пройдут семейные и спортивные мероприятия на свежем воздухе. Для жителей и гостей округа подготовили экологические программы, мастер-классы и развлекательные активности.

В пятницу, 16 января, в 15:00 в парке пройдет экологическое мероприятие «Покажи свою заботу — сохрани природу». В программе — лекторий о полезных экопривычках в зимний период. В 15:30 состоится мастер-класс «Домик для птицы», на котором участники смогут самостоятельно изготовить кормушку или скворечник.

В субботу, 17 января, в 15:00 в парке пройдет развлекательная программа «Зима в разгаре» с активными играми и конкурсами. В 15:30 для гостей организуют интеллектуальный квиз «Что? Где? Когда?».

В воскресенье, 18 января, в 15:00 запланирована семейная развлекательная программа «В последний день января», а также интеллектуальный квиз «Однажды в сказке» для детей и взрослых.

«Такой формат позволяет сочетать отдых на свежем воздухе с познавательными активностями для жителей всех возрастов», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.