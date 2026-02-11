Семейные конфликты проработали через ролевую игру в Дмитрове

В Дмитровском молодежном центре «КвАРТал» подростки и психологи искали причины недопонимания между поколениями. Участники тренинга учились говорить о чувствах и менять семейные сценарии.

Сообщество «Возможно ВСЕ» провело встречу «Мосты между поколениями». Ребята исследовали конфликты внутри семьи и разбирались, почему подросткам сложно найти общий язык с родителями. Организаторы предложили не лекции, а живой формат — ролевую игру.

Школьники примерили разные роли. Кто-то стал «двоечницей», кто-то — «медалисткой». Такой подход помог увидеть: за любым поведением стоят одни и те же чувства. Подростки поняли, что бунт и перфекционизм — не противоположности, а способы получить признание.

«Я утвердилась в желании поступать на психолога. Этот тренинг помог мне лучше понять родителей и старшую сестру. В нашем центре всегда есть чем заняться, и это приносит радость и новые открытия», — рассказала участница.

Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что такие форматы учат подростков давать оценку событиям и уверенно выражать эмоции.