Семейные классы открыли в школе «Маленький гений» в Балашихе | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:28 Семейные классы открыли в школе «Маленький гений» в Балашихе Пресс-служба администрации Балашихи

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Семейные классы открыли в детском центре «Маленький гений» в Балашихе. Систему работы здесь сравнили с советским образованием на новый лад.

Ребят разного уровня подготовки и усидчивости теперь обучают в семейных классах. В детском центре «Маленький гений» решили объединить классическую учебу с другими форматами. Ученики занимаются творчеством, создают проекты, занимаются спортивной подготовкой, ментальной арифметикой, кулинарией, спортом и другими направлениями.

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Специальные кабинеты работают для ребят с ограниченными возможностями здоровья и другими особенностями. В каждом классе до 12 учеников. Чтобы материал лучше усваивался, занятия проходят в игровых форматах, также педагоги используют индивидуальный подход.

Детский центр «Маленький гений» работает по двум адресам: на улице Майкла Лунна, 8 и Яганова, 8. Центр работает с 2012 года при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации городского округа Балашиха.

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