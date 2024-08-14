Семейную пару задержали в Коломне по подозрению в краже из магазина

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали двух граждан. Семейную пару подозревают в краже из сетевого супермаркета.

Во время патрулирования экипаж получил сообщение из одного из магазинов на улице Девичье Поле, где сотрудники нажали на тревожную кнопку. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что двое людей поочередно вошли в торговый зал, выбрали товары и положили их в личные вещи. Мужчина поместил несколько бутылок дорогого алкоголя в рюкзак, а женщина спрятала спиртное в детскую коляску.

На кассе женщина оплатила лишь часть товаров и намеревалась покинуть супермаркет. Сотрудники правоохранительных органов задержали супругов и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По имеющейся информации, 27-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Сейчас следователи организовали проверку по факту произошедшего.

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