Семейную пару из Талдома поздравили с золотым юбилеем

Оба родом из Талдомского района, они здесь родились, выросли и создали семью. Их знакомство произошло на танцах летом 1973 года, а уже через год, 17 августа 1974 года, они отметили свадьбу в теплой атмосфере, среди друзей и родных.

Супруги год за годом строили крепкий союз, наполненный любовью и поддержкой. Они вырастили двоих дочерей и теперь являются счастливыми дедушкой и бабушкой четверых внуков.

Юбиляры уверены, что сохранить любовь на протяжении всей жизни можно, основываясь на понимании, терпении и уважении. По их словам, семья всегда была на первом месте, и они стремятся передать своим детям и внукам важные жизненные ценности, такие как любовь, взаимоуважение и трудолюбие.

Заведующая отделом ЗАГС по Талдомскому городскому округу Галина Ивановна поздравила супругов с 50-летием совместной жизни, вручая им памятный подарок с пожеланиями крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья, радости, благополучия и долгих лет жизни.

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