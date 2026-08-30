Семейную диспансеризацию провели в Серпухове

В Серпухове прошел день семейной диспансеризации, который позволил взрослым и детям за один визит пройти необходимые профилактические осмотры. Жители смогли проверить здоровье и получить рекомендации специалистов.

29 августа участники акции прошли первый этап диспансеризации, сделали ЭКГ и флюорографию, проверили внутриглазное давление. Мужчинам была доступна сдача анализа на ПСА, а женщины смогли пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья с консультацией акушера-гинеколога.

Для юных серпуховичей организовали осмотр у педиатра, анализ на энтеробиоз и оформление медицинских справок для школы, детского сада и спортивных секций.

Специалисты также рассказали участникам о принципах здорового образа жизни и при необходимости направили на дополнительные обследования.

«Профилактика работает именно тогда, когда мы не откладываем заботу о здоровье на потом. Продолжим развивать такие форматы, чтобы медицинская помощь и профилактические обследования были для жителей Серпухова доступными и удобными. Благодарю медицинских работников за профессиональную работу и внимательное отношение к жителям», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.