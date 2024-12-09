Клубу для детей с ОВЗ в Богородском округе подарили электропечь

Семейный клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья «В кругу друзей» существует в муниципалитете уже пять лет. Его воспитанниками являются более 60 детей.

Многодетная мать и благотворитель Юлия Шабанина подарила клубу электрическую печь, о которой давно мечтали его участники. Ребята поблагодарили мецената за такой долгожданный подарок и теперь очень ждут кулинарных занятий, чтобы попробовать технику в деле.

Юлия Шабанина стала финалисткой традиционной премии главы Богородского округа «Сердце матери». Она активно занимается благотворительностью и вместе с мужем. помогает особенным детям, устраивая для них различные праздники и поездки. Супруги также занимаются развитием футбола в городском округе. Созданный ими «Витязь» из небольшой секции превратился в большой футбольный клуб.

«Юлия — это наш помощник во всем», — отметила организатор клуба «В кругу друзей» Елена Шишкова.

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