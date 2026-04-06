Семейная тренировка ко Дню космонавтики прошла в Лобне

Открытую тренировку в формате «Папа, мама, я — спортивная семья» организовали на базе инженерно-технического лицея «Авиатика» 4 апреля. Занятие провел главный тренер сборной городского округа по самбо Кирилл Димиров.

В тренировке участвовали представители разных поколений: ветераны специальной военнной операции, взрослые атлеты, родители спортсменов и воспитанники детской секции.

Президент Лобненской федерации дзюдо и самбо Евгений Рарич отметил важность совместных тренировок для укрепления семейных ценностей и взаимопонимания, а также поблагодарил собравшихся за активную гражданскую и социальную позицию. Он рассказал о планах развития спорта в Лобне и пригласил горожан всех возрастов в спортивные секции.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Выбор сильных.