Семейная спортивная эстафета пройдет в Солнечногорске 4 ноября

Фото: Медиасток.рф

Жителей Солнечногорска приглашают принять участие в семейной эстафете в честь празднования Дня народного единства. Мероприятие пройдет 4 ноября на стадионе «Металлург».

В команду для участия должны входить мама, папа и ребенок в возрасте от восьми до 11 лет. Вместо одного из родителей может выступать брат или сестра. Дистанция эстафеты составляет 400 метров. Папа преодолеет 200 метров, а мама и ребенок — по 100 метров каждый.

Регистрация и выдача стартовых номеров начнутся в 11:30. В 12:00 пройдет разминка и торжественное открытие. Старт соревнований запланирован на 12:15, а награждение победителей состоится в 12:45.

«Данное мероприятие нацелено на укрепление семейных связей и ценностей. Это замечательная возможность провести время с семьей, продемонстрировать свои спортивные навыки и показать пример для подрастающего поколения. А также зарядиться энергией и хорошим настроением», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться заранее по ссылке или по телефону: 8 (915) 021-09-07.

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