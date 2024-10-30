Семейная спортивная эстафета пройдет в Солнечногорске 4 ноября

В команду для участия должны входить мама, папа и ребенок в возрасте от восьми до 11 лет. Вместо одного из родителей может выступать брат или сестра. Дистанция эстафеты составляет 400 метров. Папа преодолеет 200 метров, а мама и ребенок — по 100 метров каждый.

Регистрация и выдача стартовых номеров начнутся в 11:30. В 12:00 пройдет разминка и торжественное открытие. Старт соревнований запланирован на 12:15, а награждение победителей состоится в 12:45.

«Данное мероприятие нацелено на укрепление семейных связей и ценностей. Это замечательная возможность провести время с семьей, продемонстрировать свои спортивные навыки и показать пример для подрастающего поколения. А также зарядиться энергией и хорошим настроением», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.