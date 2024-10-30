Семейная спортивная эстафета пройдет в Солнечногорске 4 ноября
Жителей Солнечногорска приглашают принять участие в семейной эстафете в честь празднования Дня народного единства. Мероприятие пройдет 4 ноября на стадионе «Металлург».
В команду для участия должны входить мама, папа и ребенок в возрасте от восьми до 11 лет. Вместо одного из родителей может выступать брат или сестра. Дистанция эстафеты составляет 400 метров. Папа преодолеет 200 метров, а мама и ребенок — по 100 метров каждый.
Регистрация и выдача стартовых номеров начнутся в 11:30. В 12:00 пройдет разминка и торжественное открытие. Старт соревнований запланирован на 12:15, а награждение победителей состоится в 12:45.
«Данное мероприятие нацелено на укрепление семейных связей и ценностей. Это замечательная возможность провести время с семьей, продемонстрировать свои спортивные навыки и показать пример для подрастающего поколения. А также зарядиться энергией и хорошим настроением», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться заранее по ссылке или по телефону: 8 (915) 021-09-07.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».