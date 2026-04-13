Семейная программа ко Дню космонавтики прошла в Солнечногорске

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска состоялась тематическая программа ко Дню космонавтики. Гости приняли участие в викторине, мастер-классах и посмотрели мультфильм о космосе.

Праздничная программа под названием «Тайна третьей планеты» прошла на центральной детской площадке парка. Она была рассчитана на детей и их родителей и объединила познавательный и досуговый форматы.

На территории парка открыли выставку, посвященную освоению космоса. Посетители познакомились с тематическими экспонатами и проверили знания в квизе «Путь к звездам». Для юных гостей также провели творческое занятие, где они создавали собственные «планеты мечты».

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина отметила, что такие программы помогают детям лучше узнать историю космонавтики и развивают интерес к науке.

«Дети активно участвуют в викторинах, мастер-классах и с интересом изучают экспозиции. Это помогает им открывать для себя космос и расширять кругозор», — сказала она.

Завершением программы стал показ мультфильма «Тайна третьей планеты». Его посмотрели все желающие гости, собравшиеся в парке.