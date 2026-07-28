Семейная команда из Химок победила в областном этапе «Гонки победителей»

Команда Химкинского отделения регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» стала победителем областного этапа спортивного мероприятия «Гонка Победителей» среди семейных команд. Химчане показали высокий уровень подготовки, сплоченность и одержали победы во всех дисциплинах соревнований.

Участникам предстояло пройти несколько испытаний: гребную гонку на яле-6, комбинированную морскую эстафету, сборку туристической палатки, эстафету на гребных тренажерах, морскую викторину и соревнования в электронном тире.

«Поздравляю наших победителей! Мы гордимся вами. Единство, поддержка друг друга и любовь к Родине помогают добиваться новых высот», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Теперь команда из Химок представит Московскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут 8 августа в Калуге.

«Победа на областном этапе — это показатель того, что семьи наших защитников сильны духом, умеют работать в команде и не сдаются перед трудностями. Они достойно прошли все испытания и теперь будут представлять Московскую область на всероссийском уровне. Горжусь нашей командой и желаю им новых успехов», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Организаторами соревнований выступили общественная организация «Федерация гребного спорта и морского многоборья „Скиф“» из Москвы и Государственный фонд «Защитники Отечества».