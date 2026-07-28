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Семейная команда из Химок победила в областном этапе «Гонки победителей»

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Команда Химкинского отделения регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» стала победителем областного этапа спортивного мероприятия «Гонка Победителей» среди семейных команд. Химчане показали высокий уровень подготовки, сплоченность и одержали победы во всех дисциплинах соревнований.

Участникам предстояло пройти несколько испытаний: гребную гонку на яле-6, комбинированную морскую эстафету, сборку туристической палатки, эстафету на гребных тренажерах, морскую викторину и соревнования в электронном тире.

«Поздравляю наших победителей! Мы гордимся вами. Единство, поддержка друг друга и любовь к Родине помогают добиваться новых высот», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Теперь команда из Химок представит Московскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут 8 августа в Калуге.

«Победа на областном этапе — это показатель того, что семьи наших защитников сильны духом, умеют работать в команде и не сдаются перед трудностями. Они достойно прошли все испытания и теперь будут представлять Московскую область на всероссийском уровне. Горжусь нашей командой и желаю им новых успехов», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Организаторами соревнований выступили общественная организация «Федерация гребного спорта и морского многоборья „Скиф“» из Москвы и Государственный фонд «Защитники Отечества».