Семейная ферма в Дмитрове расширила производство благодаря гранту

Хозяйство работает в Дмитрове более 30 лет: содержит крупный рогатый скот, лошадей и пони, кур и перепелов и других сельскохозяйственных животных. В цехе по переработке молока мощностью 600 тонн в год ферма производит более 20 наименований молочной продукции, отмеченной знаками качества.

«Свободный труд» знают не только в нашем округе, но и далеко за его пределами. Продукция фермы уже неоднократно получала награды российского и международного уровня. В крестьянско-фермерском хозяйстве Рамиля и Ирины Булатовых трудится вся их семья. Только за прошлый год валовое производство молока здесь составило 1400 тонн. Сыра здесь производят больше 300 килограммов в сутки, также более 18 наименований молочной продукции», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Фермеры — постоянные участники государственных программ и получатели субсидий.

Отметим, что сейчас в Подмосковье начали принимать заявки на гранты размером до 30 миллионов рублей для развития семейных ферм. Срок подачи — до 9 августа. Получателями могут стать аграрии, работающие в области не меньше года и не имеющие долгов. Другое необходимое условие — минимум два члена семьи руководителя хозяйства должны быть трудоустроены на ферме.

Подробности есть на сайте.

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