Семейная династия из Химок отработала на «Энергомаше» 349 лет | 360°

01 мая 2024, 18:34
Семейная династия из Химок отработала на «Энергомаше» 349 лет
Уже не одно поколение семьи Васильковых из городского округа Химки является специалистами космического предприятия «Энергомаш». Их общий трудовой стаж составляет целых 349 лет.
История трудовой династии Васильковых началась в 1939 году, когда Петр Сергеевич Васильков приступил к работе технологом на заводе. Во время войны его отправили руководить эшелоном при эвакуации завода в Ташкент. А в 1946 году на предприятие пришла Нина Васильевна Ермилова, будущая жена Петра Сергеевича. Оба супруга служили предприятию более 30 лет, занимая различные должности и получив множество наград.
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Сын Петра Сергеевича, Сергей Васильков, начал свою карьеру на предприятии инженером-конструктором, а его жена Галина трудилась как контролёр и позднее инженер. Сергей отдал предприятию более 10 лет, а Галина — более 30 лет.
В 1969 году на «Энергомаш» пришли работать остальные дети Петра и Нины — дочь Светлана и сын Валерий. Светлана начала свой путь на предприятии как копировщица, а затем стала техником и инженером-конструктором, отработав более шести лет. Валерий начал работать на должности инженера-конструктора и продолжает занимать высокие должности на предприятии.
Также в «Энергомаш» работала династия из трех поколений, начиная с Александры Васильковой — родной сестры Петра Сергеевича. Новыми сотрудниками стали ее сын Алексей Борзов и внучка Евгения Видишева. На предприятии также работали муж Александры — Иван Борзов и ее старший сын Николай.
Семья планирует продолжить свою традицию: дочь Нины Валерьевны, Вероника, после посещения музея предприятия заинтересовалась космонавтикой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.
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