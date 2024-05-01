Семейная династия из Химок отработала на «Энергомаше» 349 лет | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 18:34 Семейная династия из Химок отработала на «Энергомаше» 349 лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Уже не одно поколение семьи Васильковых из городского округа Химки является специалистами космического предприятия «Энергомаш». Их общий трудовой стаж составляет целых 349 лет.

История трудовой династии Васильковых началась в 1939 году, когда Петр Сергеевич Васильков приступил к работе технологом на заводе. Во время войны его отправили руководить эшелоном при эвакуации завода в Ташкент. А в 1946 году на предприятие пришла Нина Васильевна Ермилова, будущая жена Петра Сергеевича. Оба супруга служили предприятию более 30 лет, занимая различные должности и получив множество наград.

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Сын Петра Сергеевича, Сергей Васильков, начал свою карьеру на предприятии инженером-конструктором, а его жена Галина трудилась как контролёр и позднее инженер. Сергей отдал предприятию более 10 лет, а Галина — более 30 лет.

В 1969 году на «Энергомаш» пришли работать остальные дети Петра и Нины — дочь Светлана и сын Валерий. Светлана начала свой путь на предприятии как копировщица, а затем стала техником и инженером-конструктором, отработав более шести лет. Валерий начал работать на должности инженера-конструктора и продолжает занимать высокие должности на предприятии.

Также в «Энергомаш» работала династия из трех поколений, начиная с Александры Васильковой — родной сестры Петра Сергеевича. Новыми сотрудниками стали ее сын Алексей Борзов и внучка Евгения Видишева. На предприятии также работали муж Александры — Иван Борзов и ее старший сын Николай.

Семья планирует продолжить свою традицию: дочь Нины Валерьевны, Вероника, после посещения музея предприятия заинтересовалась космонавтикой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

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